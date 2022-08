¿Solo casas de caña?

Hace unos días, el presidente Guillermo Lasso dio inicio en Manabí a un programa de viviendas construidas en caña guadúa. Cada una tendrá un área de 56 metros cuadrados y un costo de 18.700 dólares, financiados por el Gobierno.

No faltaron quienes cuestionaron la propuesta con el argumento de que se estaban degradando los proyectos de vivienda social al no hacerlas de “materiales resistentes y duraderos”, como cemento y bloques. Al respecto, vale la pena hacer dos precisiones: la primera, no toda construcción en cemento es “sólida y duradera” ni ofrece las mejores condiciones para habitar; y la segunda, la caña guadúa es un material noble, duradero y de alto valor estético cuando se lo trabaja con diseños adecuados (como se esperaría de esta propuesta), además de responder de mejor manera a las condiciones climáticas del litoral ecuatoriano.

El proyecto gubernamental marca un hito en la reivindicación de la construcción con este tipo de material. Al respecto el presidente afirmó: “Antes se pensaba que todas las viviendas tenían que ser de hierro, cemento y zinc, por su resistencia y solidez. Sin embargo, cuando vivimos el terremoto de 2016 nos dimos cuenta de que esos materiales no siempre son los más adecuados, porque muchas viviendas se desplomaron. En cambio, muchas casas de caña guadúa y de bambú quedaron intactas, pese a la magnitud del terremoto”. Algo similar a lo que indicaba Carlos Wiener en 1880 en su visita a Guayaquil: “Los terremotos, que suelen ser bastante prolongados, imprimen a estos edificios oscilaciones que derribarían los de piedra, por sólidos que fueran; en cambio, no producen ningún efecto destructor en esas construcciones que oscilan, crujen y continúan incólumes como en un barco en un mar agitado”.

Bien por este proyecto que revaloriza el trabajo de arquitectos pioneros como Jorge Morán Ubidia y que continúan Robinson Vega, Juan Carlos Bamba, Natura Futura, Al Borde, entre otros, y las investigaciones en caña guadúa y ecomateriales de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.