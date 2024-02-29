Florencio Compte Guerrero: 95 años del Palacio Municipal

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El 25 de febrero de 1817 fue inaugurado el edificio del Cabildo, construido en madera. Este se conservó hasta el 19 de marzo de 1908, cuando fue incinerado por su vetustez y malas condiciones higiénicas. De manera provisional, las funciones municipales fueron trasladadas a una de las dependencias del Colegio Vicente Rocafuerte, ubicado a poca distancia del antiguo edificio.

A inicios de la década de 1920 se consideró que debía construirse un edificio municipal con materiales resistentes al fuego, por lo que se convocó un concurso para una nueva edificación que debía realizarse con estructura de hormigón armado y paredes de mampostería.

La Compañía Italiana de Construcciones presentó en octubre de 1923 el proyecto desarrollado por el arquitecto Francesco Maccaferri, con planos suscritos por el ingeniero Giovanni Lignarolo. Maccaferri diseñó el edificio inspirado en las tipologías de palacios renacentistas italianos como expresión del poder público y con un pasaje central que vincula el Malecón con la calle Pichincha, con una clara referencia a la Gallería Vittorio Emmanuele II de Milán.

El 31 de julio de 1924 se colocó la primera piedra y la Compañía Italiana de Construcciones inició la construcción bajo la dirección técnica de Lignarolo y Arnaldo Ruffilli, la dirección arquitectónica y asistencia artística de Maccaferri y la dirección ornamental del arquitecto Paolo Russo. Las esculturas y los elementos clásicos fueron desarrollados en el taller del escultor Emilio Soro.

El 15 de julio de 1927 se suscribió un nuevo contrato entre la Municipalidad de Guayaquil y la Compañía Italiana de Construcciones para la terminación de la construcción del edificio, que en ese entonces se encontraba paralizada. Maccaferri fue nuevamente contratado para que se hiciera cargo del diseño y dirección arquitectónica de los espacios interiores. Finalmente, en octubre de 1928 se dio por terminada la obra, que fue inaugurada al año siguiente, el 27 de febrero de 1929, fecha en que se celebraba el Primer Centenario de la Batalla del Portete de Tarqui.