Fausto Ortiz | Crecen las ventas

El SRI publica regularmente las cifras de ventas en su sitio web, y desde hace pocos días ya contamos con los datos acumulados hasta abril. La información es extensa: incluye ventas locales, de exportación y de activos fijos, tanto con IVA al 15 % como con IVA 0 %. Para facilitar el análisis del comportamiento económico, prefiero enfocarme en las ventas locales, con y sin IVA.

En 2024, estas ventas locales superaron los USD 207 mil millones, con una leve caída anual del 0,1 %, en un año en el que la economía en su conjunto se contrajo un 2 %. Sin embargo, en los primeros cuatro meses de 2025 se observa un repunte, aunque con un ritmo irregular, explicable por diversos factores coyunturales.

Enero y abril mostraron crecimientos de 10 % y tuvo que ver mucho con malas ventas de un año atrás, enero por los eventos de inseguridad que mantuvieron nuestra mente desconectada de visitar tiendas y abril porque ante la inminente subida del IVA se compró menos. En marzo de 2024 hubo buenos resultados al haberse adelantado las compras que no fueron igualadas en este 2025, dando como resultado una caída anual de 2,8 %. Las ventas de febrero 2025 sin sobresaltos crecieron 6,9 % y en promedio el cuatrimestre crece cerca de 6 %, empujando la economía a una mejor zona. Un año atrás, al mes de abril, el crecimiento era de 2 %. Aún la sensación es de incredulidad ante la intensidad del crecimiento esperado de la economía. En la percepción general creería que le va ganando el 1,7 % del FMI al 2,8 % del BCE. Yo le apuesto al BCE que esta semana salió a defender sus estimaciones. Se apoyó en sus indicadores adelantados del ciclo económico que los hemos comentado en esta columna y que con bastante claridad señalan buen norte, en especial el crecimiento de los depósitos de ahorro y la recuperación del ritmo de crecimiento de importación de materias primas industriales.

Por otro lado, la reciente revisión del FMI sobre el programa de financiamiento con Ecuador ha mejorado la percepción sobre la posibilidad de conseguir recursos para cubrir los pagos pendientes, incluidos aquellos con el propio organismo multilateral. Esto podría permitir al Gobierno atender con mayor firmeza los atrasos heredados, que siguen sin bajar de los USD 5.000 millones, según los últimos datos del Ministerio de Finanzas.

La cercanía con el FMI y el acceso a sus recursos también han contribuido a reducir el riesgo país, acercándolo al umbral de los 800 puntos, con la posibilidad de alcanzar en las próximas semanas los 714 puntos con los que cerró el gobierno de Lenín Moreno en mayo de 2021. No obstante, aunque estos niveles son positivos, aún no bastan para regresar al mercado internacional de bonos, algo que probablemente no ocurrirá antes de 2026, cuando deba realizarse el primer pago parcial del bono con vencimiento en 2030.

Este ambiente más favorable en términos de financiamiento debería reflejarse en una mayor actividad económica durante el segundo semestre: mejores ventas, ajuste de precios rezagados y mayor contratación laboral. Y al final del día, es el empleo la vía más directa desde la economía para enfrentar los problemas sociales que aquejan al país.