¿Hubo “terrorismo” en Fiscalía?

Las imágenes son claras. Un grupo de vándalos -no digo horda por ser este el grupo de gente que, si bien con violencia, obra sin disciplina- irrumpe la tarde del 22 de junio en el principal edificio de la Fiscalía General del Estado, lejos del lugar en el que se están produciendo las principales marchas de la Conaie. Rompe ventanales, ingresa, sustrae carpetas y las quema en la vereda. Hubo un detenido. Según la cuenta oficial de Twitter de la Fiscalía ya se lo procesó por el delito de “terrorismo” (tuit del 22 de junio de 2022, las 20h12).

El terrorismo consiste, en general, en provocar o mantener “en estado de terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o pongan en peligro las edificaciones, medios de comunicación, transporte, valiéndose de medios capaces de causar estragos” (Código Integral Penal, art. 366), más allá de la lista de ejemplos que el mismo artículo luego enuncia.

Pero vistos los hechos me pregunto si en verdad lo sucedido fue aquel “terrorismo”, o una infracción muy distinta, castigada con hasta 10 años de prisión, cual es destruir “de cualquier modo, registros auténticos o instrumentos originales de autoridad pública o procesos judiciales” (Código Integral Penal, art. 347), más allá del medio empleado para lograrlo, debo agregar yo.

Hay una pista. En tuit publicado en su cuenta personal, la fiscal general, doctora Salazar, dijo que: “Han atacado nuevamente el edificio de la Fiscalía General del Estado; lo que buscan no está ahí...” (22 de junio de 2022, 17h32). Si el asalto fue para buscar “algo”, y ese algo “no [estaba] ahí” -en el edificio asaltado-, alguna sospecha supongo que tendrá no solo sobre el motivo del asalto sino sobre la identidad del objeto buscado. Y eso, me parece, nos aleja del vandalismo para causar terror, y nos acerca a aquel otro delito, de destrucción, que puede tener unos interesados, autores intelectuales, sobre cuya identidad, en su momento, habremos de tener noticias, según avancen las investigaciones.