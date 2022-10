Voto a favor

Finalmente han comenzado a tratar en la Asamblea y al parecer, seriamente, las reformas para permitir a la ciudadanía el porte y tenencia de armas. Lógicamente, aprobar solo la tenencia le quitará eficacia a la medida, debido a que nos limitará a mantener el arma en algún sitio definido, sin la posibilidad de que la portemos para nuestra defensa.

El antecedente es claro, la Policía ha sido rebasada largamente en su responsabilidad sobre la prevención e intervención ante el cometimiento de delitos, por lo que es necesario permitir a ciudadanos, debidamente calificados, contar con medidas alternativas de protección ante el ataque continuo, despiadado y desmedido de la delincuencia.

Creo firmemente que Legislativo y Ejecutivo deben aprobar el porte de armas, pues con la sola tenencia no será suficiente. No es cierto que con la implementación de esta norma se va a incrementar el nivel de criminalidad, pues los delincuentes continuarán haciendo de las suyas, utilizando sus armas de altísimo poder letal. A esta lacra no le interesan las leyes, ni la presencia policial. Saben que la ciudadanía está desarmada y desprotegida, y por eso nos matan, pues el Estado no nos protege.

El tener un arma, conociendo cómo y bajo qué circunstancias utilizarla, será una importante medida disuasiva ante los ataques de la delincuencia, incluida la ayuda que un ciudadano le pueda prestar a otro, en caso de presenciar un delito, como hemos visto que ocurre.

Junto a la norma es básico implementar un rígido instructivo para quienes aspiren a los permisos pertinentes, incluso limitando el tipo de arma que puedan portar. Desde luego, existirán situaciones de riesgo al aprobar esta medida, pero serán menores en comparación con el peligro que corremos al estar desamparados en las calles, frente al accionar de la delincuencia y la contundente inoperancia del Gobierno en materia de seguridad.

El Gobierno no debe olvidar que esta fue una de sus promesas de campaña, que hasta ahora ha incumplido, como tantas otras. ¡Tengan palabra y apoyen la propuesta!