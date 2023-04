La idea de orden mundial de Xi Jinping

Según todos los informes, el presidente chino, Xi Jinping, ha tenido unas semanas exitosas. Inmediatamente después de la restauración de las relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita negociada por China, utilizó su reciente visita a Moscú no solo para reforzar las relaciones con su socio cercano (menor), Vladimir Putin, sino también para presentar un plan” para la guerra en Ucrania. Como dijo The Economist, estos eventos han abierto una ventana al “mundo según Xi”. Mientras tanto, los viajes de Xi han provocado mucho Sturm und Drang en Occidente, que a su vez puede estar dirigiéndose hacia un callejón sin salida estratégico.

Después de todo, el consenso emergente entre los políticos occidentales se deriva de varios supuestos que pueden llevarlos a actuar de manera contraproducente. Específicamente, los líderes occidentales creen que están defendiendo el orden basado en reglas de poderes revisionistas como Rusia y China; que el mundo se está polarizando entre democracias sujetas a reglas y autocracias agresivas, con estados indecisos en el medio; y que necesitamos mejores narrativas para convencer a otros de que el ataque de Rusia a Ucrania tiene implicaciones significativas para ellos. Pero cada una de estas afirmaciones es problemática y habla de un malentendido del desafío que representa China.

Primero, la idea de que los gobiernos occidentales están preservando el orden basado en reglas no es convincente para muchos en todo el mundo, considerando que los propios gobiernos occidentales ya lo han abandonado en muchos frentes. Si bien Rusia y China obviamente han estado desafiando el orden internacional posterior a 1945, muchos en el llamado Sur Global dirían que los occidentales también han revisado rutinariamente las reglas e instituciones internacionales para adaptarlas a sus propios intereses.

Estos observadores señalarían que los primeros golpes de martillo llegaron con la intervención liderada por Occidente en Kosovo y la invasión de Irak, no con las posteriores invasiones rusas de Georgia y Ucrania. Puede que Occidente no esté usando la fuerza militar hoy, pero no se ha abstenido de usar instrumentos económicos en su beneficio, desde sancionar a cualquiera que comercie con Irán y Rusia hasta proponer impuestos a los países en desarrollo a través de mecanismos de ajuste de fronteras de carbono.

Además, en algunas áreas, los países occidentales han pasado de revisar las instituciones globales a abandonarlas por completo en favor de lo que a menudo se presenta como un nuevo “club de hombres ricos” construido sobre conceptos novedosos como “acogida de amigos”. Muchos líderes de todo el mundo disfrutan destacando tal hipocresía, lo que agrava la crisis de legitimidad de Occidente.

La segunda suposición es aún más problemática. El presidente de EE. UU., Joe Biden, se ha comprometido con la narrativa de que el mundo está dividido entre democracias y autocracias, lo que implica que los que están en el medio deben ser persuadidos o presionados para que elijan un bando. Pero la mayoría de los países rechazan esta idea y, en cambio, ven que el mundo avanza hacia una mayor fragmentación y multipolaridad. Países como India, Turquía, Sudáfrica y Brasil se ven a sí mismos como potencias soberanas con derecho a construir sus propias relaciones, no como estados indecisos obligados a aplacar a otras potencias.

Por lo tanto, la tercera suposición también es errónea. No es por las narrativas que no podemos persuadir a otros de que la invasión rusa está mal; otros países simplemente tienen intereses diferentes. La mayoría de los países en desarrollo y las economías emergentes no consideran la guerra de Rusia contra Ucrania como una amenaza existencial, diga lo que diga Occidente. Si vives en Malí, la potencia externa dominante con la que estás más familiarizado es Francia; en todo caso, la entrada de Rusia en la mezcla le dará una mayor sensación de soberanía, no menos. De manera similar, India teme mucho más la dominación de China; en todo caso, su relación con Rusia representa una oportunidad estratégica.