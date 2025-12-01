Muchos ecuatorianos describen a China como una potencia emergente, con rápido desarrollo tecnológico y presencia global. Ciertamente, desde la Reforma y Apertura, China ha logrado dos grandes milagros: rápido desarrollo económico y estabilidad social prolongada. Sin embargo, también enfrentamos desafíos comunes en el mundo: ¿cómo sacar de la pobreza a las aldeas más remotas? ¿Cómo garantizar que los funcionarios públicos sean honestos y eficientes? La respuesta de China es: Alivio preciso de la pobreza y los Ocho reglamentos.

Alivio Preciso de la Pobreza: un proyecto de reducción de pobreza sin precedentes. En 2021, China logró sacar de la pobreza a casi 100 millones de habitantes. Incluso en las regiones más remotas y áridas, los ciudadanos chinos pueden tener comida, ropa, y disfrutar de garantías de educación obligatoria, atención médica básica, vivienda segura y agua potable. Dentro de China, el término ‘pobreza extrema’ ya no existe. ¿Cómo pudo China sacar de la pobreza a casi 100 millones de personas en ocho años? La respuesta es el ‘Alivio preciso de la pobreza’. Los distintos niveles de gobierno enviaron a más de tres millones de primeros secretarios y funcionarios, quienes vivieron y comieron junto a los aldeanos pobres, estudiando casa por casa. Para las áreas con entornos naturales hostiles y desastres frecuentes, fomentamos la reubicación. Para las áreas sin fuentes sostenibles de ingresos, desarrollamos industrias adaptadas a las condiciones locales, cultivando su capacidad de autosuficiencia. El altiplano tibetano no es apto para la agricultura tradicional por lo que promovimos la cría de yaks resistentes al frío y la hipoxia; en el desierto de Taklamakán cultivamos dátiles rojos resistentes a la sequía y amantes del sol. Diagnóstico preciso, riego por goteo dirigido, tratamiento específico es la vívida práctica del concepto de ‘Alivio preciso de la pobreza’ en la tierra china.

Los Ocho Reglamentos: una profunda autorrevolución. Desde la implementación de los ‘Ocho reglamentos’ adoptados por el Comité Central del Partido Comunista de China en 2012, un profundo cambio en el estilo de trabajo ha barrido China. Una atmósfera pragmática y honesta se ha convertido en la norma; fenómenos como burocracia, reuniones eternas, extravagancia, despilfarro, y la práctica de exigir dádivas a cambio de servicios han sido contenidos radicalmente. La laxitud en el estilo de trabajo de los funcionarios se ha revertido por completo. ¿Por qué la eficiencia gubernamental y la confianza pública en China han mejorado notablemente? La respuesta son los Ocho reglamentos. La corrupción comienza con prácticas incorrectas, por lo que prohibimos estrictamente banquetes y obsequios inapropiados, cortando el flujo de intereses indebidos entre funcionarios y empresarios, y entre superiores y subordinados. En algunos lugares existían tendencias al lujo y desperdicio, por lo que exigimos diligentemente la austeridad y estricta integridad en el gobierno, reduciendo presupuestos para viajes, vehículos y recepciones en instituciones oficiales, destinando los recursos ahorrados a áreas relacionadas con bienestar público, como educación, salud y seguridad social. Estas son manifestaciones vívidas del concepto de autorrevolución en el sistema de gobernanza de China.

El Alivio preciso de la pobreza y los Ocho reglamentos son las respuestas que China ha ofrecido en su camino hacia la modernización. Este camino es viable y estable. El Partido Comunista de China afronta los problemas, se centra en el pueblo, se atreve a realizar la autorrevolución y ofrece la experiencia china a un mundo lleno de cambios y desórdenes.