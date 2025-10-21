Andrés Velasco | Política de Deliveroo

¿Por qué los ciudadanos de los países libres están cada vez más desencantados con la democracia y se sienten tentados a votar por populistas y autoritarios?

Examine la prensa o dedique una tarde a la literatura académica reciente y encontrará una respuesta que destaca: las democracias no han cumplido. Llamémosla la “teoría política Deliveroo”, en honor a la popular aplicación que entrega comida a domicilio en tiempo récord.

Quizás las economías no han crecido lo suficiente, los salarios se han estancado, la desigualdad ha aumentado o los líderes han sido corruptos y egoístas. La lista de posibles factores es larga, pero todos apuntan a la misma dirección: los votantes están tan hartos de la falta de beneficios tangibles que recurren a populistas que, a pesar de su comportamiento bufonesco y grosero, se presentan como diferentes de la élite política: más decididos y capaces de lograr resultados.

La conclusión de la teoría política de Deliveroo es que “lograr que las democracias cumplan” es la clave para prevenir el populismo y el retroceso democrático. Es el tipo de argumento que se escucha de periodistas de izquierda, políticos reformistas y líderes de ONG bienintencionados. Suena plausible. ¿Pero es cierto?

Ojalá lo fuera. Incluso un breve análisis de algunos casos plantea dudas sobre esta creencia popular. India mantenía una senda de crecimiento sostenido, aunque algo volátil, desde que comenzaron las reformas económicas en 1991, mucho antes de que Narendra Modi se convirtiera en primer ministro. Filipinas había crecido a más del 6 % anual en los cuatro años previos a la toma de posesión de Rodrigo Duterte en 2016. ¿Son estos ejemplos obvios de “incumplimiento”?

Análisis más sistemáticos confirman el escepticismo sobre la política de Deliveroo. Un artículo analizó 12 casos de retroceso democrático, centrándose en tres indicadores económicos fundamentales: desigualdad, pobreza y crecimiento, en los cinco años previos a las elecciones cruciales que llevaron al poder a los populistas autoritarios. En la mayoría de los casos, el crecimiento se mantuvo estable antes del inicio del retroceso; y en cinco países, el crecimiento fue tan alto que se les consideró figuras clave del desarrollo. Asimismo, en ocho de los 12 casos, la desigualdad tendía a la baja antes de las elecciones cruciales que llevaron al poder a los populistas. En los cuatro países donde no se observó esta tendencia, la desigualdad se mantuvo prácticamente estable. Quizás lo más sorprendente es que los niveles de pobreza habían disminuido en nueve de los 12 países.

Polonia ofrece la mejor evidencia contra la teoría política de Deliveroo. El país se encontraba en una situación decrépita, con una economía atrasada, cuando el comunismo terminó en 1989. Entre 1990 y 2020, solo la economía china creció más rápido que la polaca. Hoy en día, los polacos tienen ingresos promedio cercanos a los de Japón. Sin embargo, “de alguna manera, han salido de un milagro económico de 30 años con mucha desconfianza hacia sus líderes electos y polarizados entre nativistas y liberales”. La reciente elección del nativista Karol Nawrocki a la presidencia polaca lo deja claro.

Cuando los populistas llegan al poder, causan un daño real. En un influyente estudio, tres economistas alemanes compararon el desempeño económico de países liderados por populistas con el de un país sintético de características similares. Descubrieron que los países gobernados por populistas crecen aproximadamente un punto porcentual al año menos que el país de referencia, tanto a corto plazo (cinco años) como a largo plazo (más de 15 años).

En épocas más ingenuas, se podría haber pensado que el mal historial de gobernanza de los populistas los sometería a la disciplina autocorrectiva de las urnas, ya que los votantes castigaban a los líderes incompetentes. Hoy no. Los trabajadores siderúrgicos desempleados del Cinturón Industrial de Estados Unidos no obtuvieron el impulso económico prometido durante el primer mandato del presidente Donald Trump. Sin embargo, esos estados industriales clave —Michigan, Ohio, Pensilvania y Wisconsin, entre ellos— ayudaron a que Trump volviera a la Casa Blanca en 2024, con un récord de 77,3 millones de votos.