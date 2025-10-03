Claudia Tobar Cordovez | La IA podría destruir los ‘ismos’

La verdadera brecha del futuro no será de género, raza o nacionalidad, sino de acceso a la inteligencia artificial

El machismo o el racismo son inventos sociales construidos a partir de sesgos y malinterpretaciones que históricamente han favorecido a un grupo sobre otro. Durante años, estas brechas han tenido resultados devastadores para las minorías.

Hemos avanzado mucho en el esfuerzo por destruir esas mentalidades y, poco a poco, comprendemos que ni el género ni la raza definen el potencial, el intelecto o la superioridad de una persona: todos los seres humanos compartimos las mismas capacidades.

Al introducir la inteligencia artificial en esta discusión resulta llamativo cómo todos estos conceptos sociales, tan poderosos y determinantes, se desvanecen.

A la computadora no le importa quién le escribe ni quién será su dupla para construir, crear o resolver.

Al imaginar un futuro potenciado por la IA, de pronto esas barreras imaginarias dejan de existir, porque ahora no somos ‘ellos’ y ‘nosotros’, sino simplemente seres humanos frente a una nueva especie digital.

Nuestro cerebro, diseñado para clasificar y etiquetar, nos ha llevado a dividirnos en múltiples categorías: religión, género, raza, etnia, afiliación política o preferencias sexuales. Sin embargo, la realidad es que todos pertenecemos a la misma especie humana, que ha logrado crear otra especie, ‘la digital’, y debemos ser lo suficientemente visionarios para entender cómo convivir con ella.

Mientras en el mundo seguimos luchando contra los ‘ismos’, la discusión que realmente importa es cómo, como una sola especie, vamos a aprovechar esta tecnología.

La verdadera brecha del futuro no será de género, raza o nacionalidad, sino de acceso a la inteligencia artificial. ¿Qué personas serán las afortunadas que pueden aventajarse, qué empresas, qué países? ¿Quién esta pensando en las consecuencias de como la tecnología puede amplificar esas diferencias y haciendo algo al respecto? Ese acceso marcará el rumbo de la humanidad.