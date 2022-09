El presidente de la República puso a consideración del pueblo preguntas que este deberá contestar en la consulta popular a llevarse a cabo en fecha próxima. Las preguntas tienen adeptos y detractores, por razones sencillas de explicar. Además no son todas las que debían hacérsele al soberano. Sin embargo lo importante de esta convocatoria es que una vez más se le entrega al pueblo la posibilidad que sea él mismo quien decida los destinos del país. Esta es la verdadera democracia y el verdadero ejercicio de la participación de todos. Hay que comprender que en los momentos actuales el país vive una etapa desconcertante motivada por la presencia del narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción y la violencia a todo nivel. Por esto todos los ecuatorianos estamos en la obligación de no solo presentar el malestar que nos agobia sino de producir soluciones . Y eso únicamente se consigue arrimando el hombro junto a ideales comunes bien orientados, alejados de intereses politiqueros. Por eso las preguntas para la consulta popular deben ser socializadas seriamente por parte de los medios de comunicación y los sectores profesionales, empresariales, obreros, estudiantiles, gremiales, y por la juventud, a la que hay necesidad de empoderar para que comprenda que el porvenir es suyo. Una tarea de hormiga es lo que corresponde hacer al respecto. Chile es un ejemplo último de cómo debe actuar la sociedad. El 62 % de chilenos votó por el No apruebo a la nueva constitución elaborada por la Asamblea Constituyente de ese país, luego de que el proyecto se lo discutió pública y abiertamente a todo nivel para analizar los pro y los contra de la nueva carta política. Este resultado lo recibió el gobierno chileno, como dijo el presidente Boric, con humildad, como debe ser. Hay encuestas serias en nuestro país que afirman que más de 50 % de la población votaría por el sí a todas las preguntas que van a ser formuladas. Esto se debería a que queremos cambios que sin ser traumáticos, sienten bases para mejorar la situación en la que nos encontramos actualmente. Ojalá se entienda este mensaje en la justa intención que lleva. A través de esta columna analizaremos cada una de las preguntas para enfrentar los problemas con idea antes que con frases intrascendentes.