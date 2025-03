Andrés Isch: Cuatro dólares al mes

Ese es el salario básico en Venezuela. Cuatro dólares, 130 bolívares. Cuatro dólares al mes es con lo que las familias tienen que sobrevivir. Cuatro dólares al mes es precio de una dictadura. Cuatro dólares al mes que tienen al 85 % de venezolanos en la extrema pobreza. Con cuatro dólares al mes se condena a los niños a una muerte en vida, con terribles consecuencias fisiológicas y mentales por la desnutrición crónica infantil.

Cuatro dólares al mes en el país con las mayores reservas petroleras del mundo. A ese régimen, al de los cuatro dólares al mes, es al que aún rinden pleitesía algunos trasnochados, ya sea por extremismo ideológico o por colgarse de la teta de unos pocos políticos, porque en Venezuela la pobreza está generalizada pero no es absoluta: hay una masa corrupta que maneja el Estado para su beneficio, tragándose todo, tanto lo público como el esfuerzo privado.

Cuatro dólares al mes también explican por qué en Venezuela, desde que Chávez ganó las elecciones, ha habido alrededor de 350.000 asesinatos y ocho millones de venezolanos debieron huir. Arropados con las banderas de Chávez y Castro, usaron la democracia para llegar al poder y desde allí la destrozaron. Hicieron campaña a nombre del pueblo para después humillarlo, obligándolo a arrodillarse ante las armas de militares y colectivos motorizados.

Por eso indigna tanto que se quiera reconocer a la dictadura venezolana, a esa fábrica de dolor y muerte. Aman a Maduro, pero odian a los venezolanos que viven un infierno por culpa de él. Ahora amenazan con expulsar a los pobres por no tener empleo, pero se abrazan con sus verdugos y entre risas le cantan odas desafinadas al Che. Pero lo que es peor, es que no solo que no tienen el valor para repudiar la miseria humana que gobierna Venezuela, sino que siguen defendiendo ese modelo como el que debería regir a Ecuador y a toda América Latina. ¿Alguien puede imaginar lo que nos espera si se llega a crear una moneda regional con este tipo de gobernantes?

Cuatro dólares al mes, eso valen los ciudadanos para el socialismo del siglo XXI.