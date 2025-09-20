Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Premium

Abelardo García Calderón | ¿Por qué otros caminos transitar?

Avatar del Abelardo García

Es necesario corregir el error y retomar los colegios técnicos y tecnológicos

Nunca falta el alumno acucioso que lanza una pregunta. Había leído un artículo anterior y me preguntaba: ¿cuáles son los otros retos que se podrían asumir con esa nueva inyección presupuestaria dentro de nuestro sistema educativo? Por eso, hoy retomamos la idea para señalar aspectos que se podrían también trabajar.

Lo menos en lo que se debería invertir es en construcción: tarda y se requieren rápidas soluciones. Es más, habiendo tantos locales cerrados en nuestros barrios, debería legalizarse un nuevo modelo. Sin duda, congregaciones, iglesias y ONG estarían muy dispuestas a reabrir, concesionadas por un Estado que cubra sus presupuestos. Obviamente, el asunto requeriría legislación para poder concretarse.

La educación inicial es casi inexistente en el sector público, y ahí podría abrirse una frontera inmensamente importante para el desarrollo de la inteligencia de nuestros niños, una que hoy no se trabaja.

La capacitación docente debería ser otra batalla a perseguir. Debería iniciarse con el pago de becas para estudiantes que quieran ejercer la educación, reparando así el daño que se hizo al disminuir a la mínima expresión las facultades de pedagogía.

Al mismo tiempo, implementar un sistema más severo y profundo de la selección del educador, sin miedo ni temor a seleccionar, discriminar o escoger a los mejores en todos los sentidos, pues a ellos les estamos entregando mentes y corazones en proceso de formación.

Es necesario corregir el error y retomar los colegios técnicos y tecnológicos. No debemos seguir pensando que la academia es el único destino de nuestros estudiantes, considerando que no siempre todos tienen el perfil del teórico, investigador y profesional.

Existen preferencias prácticas que estamos desperdiciando y que deben rescatarse para dar a los jóvenes trabajo rápido y empleo, y la oportunidad de ingresos económicos, a veces tanto o más importantes que los que brindan profesiones liberales.

Colegios agrícolas, tecnoindustriales, informáticos, docentes y más, se requieren con urgencia, al igual que retomar la supervisión y los controles académicos.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Corte Constitucional frena temporalmente decreto de Daniel Noboa sobre Constituyente

  2. Editorial | No más amenazas rodantes

  3. Carlos Andrés Vera | Guardianes del subsidio

  4. Ernesto Albán Ricaurte | El costo real del diésel

  5. Mauricio Velandia | Una sonrisa que dice más que mil discursos

LO MÁS VISTO

  1. Bono Raíces Ecuador: ¿Cómo puedo saber si soy elegible para recibir la ayuda?

  2. ¿Cómo aplicar al Bono Raíces en Ecuador?: requisitos para ser beneficiario de $ 1.000

  3. ¿Toque de queda en Quito? Lo que se sabe de la medida tras anuncio de paro nacional

  4. Noboa responde al MICC: “Yo les declaro personas no gratas a ellos en todo el país”

  5. Pasos para reclamar devolución del IVA si perteneces a grupo vulnerable

Te recomendamos