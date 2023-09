Voto en el exterior

Una de las grandes contribuciones del presidente Velasco Ibarra fue devolverle al país, la credibilidad en los procesos electorales, tan falsos y alterados antes de su tiempo. En los últimos 25 años hemos vuelto a perder la confianza en los procesos electorales, mucho más después del advenimiento de la señora Atamaint en el poder electoral.

Son un secreto a voces las contrataciones a dedo, los malos manejos, escrutinios adulterados, apagones y ahora el bloqueo de las elecciones de los ecuatorianos residentes en el exterior. Se quieren disculpar con ataques cibernéticos, ‘hackers’ desconocidos, cuando el cáncer y los malos procedimientos son resultado de la componendas y compromisos de los más altos directivos del CNE con determinados dueños de partidos políticos.

Un error lo pretenden arreglar con otro mayor.

La gente no puede ir a votar presencialmente, es oneroso, complicado, difícil; además que le cuesta al país 100 millones de dólares que no los tiene.

La solución es que las personas que no pudieron votar telemáticamente ese día, los que no lo hicieron, tengan nuevo plazo de 15 días para volverlo a hacer. Lo mejor es que no habría que gastar ni organizar.

Luis Villacrés S.