Vota responsablemente

“Quien no conoce su historia está condenado a repetirla”, frase atribuida a Napoleón Bonaparte, se refiere a tener memoria para evitar consecuencias nefastas por la ausencia de pensamiento crítico en la toma de decisiones. Tomar determinaciones irresponsablemente antojadizas a vísperas del proceso electoral es jugarse aleatoriamente el futuro del país y en especial de mi querido cantón Durán. Pese a que Ecuador es una república democrática, Durán en los últimos años parece haber sido atrapado en la Edad Media. Vivimos en una especie de sociedad feudal, donde radica una monarquía vitalicia, el linaje exclusivo de las familias que han gobernado. Tienen el privilegio de poner a dedo a participar como candidatos a los de su círculo real, así vemos cómo de madre a hijo se ha transmitido la administración municipal en largos periodos, luego de padre a hija, y en las actuales elecciones, entre compadres, cónyuge y hasta primos. Durán no va cambiar si nos gobiernan los mismos de siempre, poco importa que el candidato haya nacido o no en este cantón, que es la muletilla de quienes lo han gobernado; como si nacer o no en Durán no es malo o delito para poder participar como candidato, cuando las leyes y Constitución lo permiten. Malo es tener dinero mal habido en paraísos fiscales, y prontuarios en delitos graves de corrupción como peculado y asociación ilícita.

Ab. Irak Isaí Gaitán Tamayo