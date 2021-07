Otra vez el dengue

En 1989-1990 tuvimos la gran epidemia del dengue. Gracias a las acciones en ese entonces del Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria (SNEM) se pudo sofocar dicha epidemia. El SNEM era una prestigiosa institución que desarrollaba trabajos para bloquear enfermedades como el paludismo, propio de nuestro país tropical; el mal de Chagas, el dengue y tantas otras enfermedades tropicales con que Ecuador estaba en primera línea en Latinoamérica. Como lo dice el Dr. Luis Triviño, prestigioso epidemiólogo en diario Expreso del 10 de julio, desde que el SNEM fue eliminado por el expresidente Rafael Correa no hay un organismo de control que le haga seguimiento epidemiológico al territorio, ya que el Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria funcionaba no solo en Guayaquil sino en todo el litoral, como Esmeraldas, Manabí , Los Ríos , El Oro, haciéndose investigación epidemiológica y combatiendo con la abatización y fumigación de barrio en barrio, previniendo las epidemias. Debo señalar que el Dr. Luis Triviño trabajó en el SNEM y conoce bastante bien su funcionamiento. En aquel entonces el Ministerio de Salud y la Subsecretaria de Salud (eliminada) trabajaron conjuntamente con la Organización Panamericana de la Salud y la Agencia Internacional para el Desarrollo programando el centro de control de enfermedades producidas por vectores , y para orgullo del Ecuador, las organizaciones internacionales se pronunciaron para que el centro de control para vectores no solo sea para nuestro país sino sede para los países andinos.

Ha pasado un gobierno después de Rafael Correa y otro que hemos comenzado y no se ha hecho nada hasta el momento, solo reuniones, conversaciones , investigaciones y la solución para restaurar el Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria no se concreta. Y seguiremos conversando y reuniéndose todo el año, por lo que debe llamarse a personas como Luis Triviño y Julio Yépez, quienes conocen de verdad el funcionamiento del SNEM, para que sea una realidad.

La falta del Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria ha dado lugar al incremento muy elevado de los casos de dengue que diario Expreso, con mucha razón y buen criterio, está difundiendo sobre la actual epidemia de dengue. Espero que el Ministerio de Salud y el vicepresidente de la República (médico ) abran las puertas de esta institución de la que todo está escrito y no amerita seguir en conversaciones . Guayaquil por la Patria .

Dr. Marcelo Lazo Salazar