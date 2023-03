Muchos ven, pero la ceguera espiritual los tiene cautivos

El 17-feb-2023 fui al banco y la agencia bancaria estaba muy llena. Estaba en el área de atención al cliente cuando apareció un joven con discapacidad visual acompañado de su progenitora. Al verlo le cedí mi asiento y él muy gentilmente prefirió a su mamá.

Las personas pasaban apuradas a coger ticket y lo pisaban, pero no se disculpaban. Él con sonrisa amplia les decía: “por favor, tenga más cuidado”. Esperó más de 30 minutos y cuando llegó su turno no demoró ni cinco minutos en ser atendido. Del agente de servicio al cliente y de la suscrita se despidió muy amablemente. Quienes podemos ver entramos en pánico cuando ocurren los terribles apagones, sensación que estamos seguros desaparecerá al retorno de la energía eléctrica, pero para quienes tienen discapacidad visual es un tema que no ocurrirá y a pesar de ello no reniegan de la vida y muestran buena actitud con los demás. La Biblia en Proverbios 3:7 nos dice: “no seas sabio en tu propia opinión; teme a Jehová y apártate del mal”.

Entre las causas que generan la ceguera espiritual en el individuo están la rebeldía; mirar las circunstancia y problemas y no clamar a Dios; ser prejuiciosos; considerar a las personas solo por su apariencia. Abramos los ojos del alma.

Ec. Marysol del Castillo