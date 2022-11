Vacío moral en el sistema educativo

Fue el titular de un análisis que publicó EXPRESO. Esto se debe a los tres lustros que está en manos del correísmo, del Ing. Moreno y el presidente Lasso, pues su ministra de Educación y todas las autoridades son correístas. El expresidente Correa en su comienzo quiso que la formación de la niñez y juventud ecuatoriana sea pésima y que los que tienen poder económico se preparen, mientras que el pueblo no, para con ello manejarlo políticamente a su favor. Impuso la Ley de Derechos del Niño; con ello sabía que la educación iba a estar por los suelos por cuanto los estudiantes mandaban y hacían lo que querían; el profesor se convertía en esclavo del adolescente. Fueron despedidos miles de maestros con título profesional por llamar la atención, subir la voz, dejar de año lectivo, tocar al alumno -se convertía en acoso sexual-. Por ello creó Quiero ser maestro, abriendo la puerta a que cualquiera pueda serlo. Con la red de maestros la educación tuvo un retroceso por no ser profesionales. Los estudiantes ya no respetan al maestro; si dice algo lo denuncian de inmediato con su progenitor en el distrito, y sin averiguar la causa, el maestro es sancionado. Los nombramientos están en los distritos y no en cada establecimiento educativo. Tiene que actuar el presidente, y hacer lo mismo con las matrículas. Es importante que estas vuelvan a su escuela o colegio; con ello se conoce al padre de familia y al estudiante. De yapa cerraron escuelas urbanas y rurales y cientos de niños no están estudiando, más que todo en el agro. Quizás el presidente no conoce que ningún estudiantes pierde el año lectivo.

Gualberto Arias Bonilla