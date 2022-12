Urdesinos: ¡a unirnos para que nos escuchen!

Me preguntaban qué sucedió con Accur, la Agrupación Cívica y Cultural de Urdesa. Deseamos que los urdesinos reaccionen, que nos unamos. En esta alcaldía se quisieron apropiar del parque de la entrada de Urdesa, unirlo con Guayarte. Nos unimos, hicimos presencia en el parque e impedimos perder el único parque que tiene Urdesa Central. Pusieron unas máquinas para hacer gimnasia, no sé si son utilizadas. En las noches, las luces son amarillas, dan un aspecto de oscuridad y abandono. Si Urdesa Central tuviera varios líderes que hagan presencia, nuestras voces serían escuchadas. No estarían las peatonales abandonadas, ni todas las aceras desiguales; no hay seguridad para caminar. En anteriores alcaldías había un rubro de limpieza. Se limpiaba las aceras con máquinas, todas estaban relucientes. Ahora bajo los tachos de basura hay mugre, no hay quién limpie las aceras de la V. E. Estrada. Vivo cerca del Albán Borja, podría ir caminando, pero no lo hago por el polvo, las aceras inmundas, las volquetas que pasan a cada instante; respiramos y pisamos polvo. No saben cómo terminar la calle Guayacanes. Si funcionara el Departamento de Justicia y Vigilancia pondrían multas a quien no enluzca las culatas de sus casas, a quien no saque la basura a la hora apropiada y en funda ecológica. Se reciclaría. Si funcionara el Departamento de Áreas Verdes, los parterres de la V. E. Estrada y otros no estarían carentes de agua, ni el parque de Costanera e Ilanes, carente de luz y abandonado. Nosotros los habitantes, unidos, haríamos frente para ser escuchados.

Laura Gómez Serrano