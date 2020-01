“Trámites pendientes sobre imputaciones”

Continúa la expectativa por determinar las imputaciones al gobierno anterior, como los vuelos en aviones presidenciales (“a paraísos fiscales”). Tampoco se definen las implicaciones del asesinato del Gral. Gabela; aunque se anunció que se revelaría nombres, no se tiene ni copia de sus informes. Y no se ha establecido la inocencia alegada por los sublevados del 30 S; habiendo algunas muertes, ellos se autodefinen como víctimas, aunque fueron sentenciados por testimonios de sus compañeros e innegables evidencias. El juicio pendiente por secuestro debería ajustarse al art. 188 del Cód. Penal anterior, que definía el plagio para obtener algún beneficio, o como tentativa extraprocesal para ejecutar orden de aprehensión. Se habla reiteradamente de sobreprecios en todas las obras del gobierno anterior; Contraloría debe establecer técnicamente responsabilidades de los comités, administradores, fiscalizadores, etc., de contratantes y contratistas. Estos sobreprecios estarían entre $ 30.000 y $70.000 millones, que no se pueden desvanecer ni eludir los controles financieros internacionales. Un fiscal ofreció establecer la ruta del dinero; lamentablemente desapareció de manera intempestiva. Todas las imputaciones, como el caso “sobornos”, deben ser configuradas a lo que dispone el art. 257 y los reformados del anterior Código Penal o el 280 del COIP, demostrando que los involucrados recibieron dinero a cambio de hacer o no hacer lo que les facultan sus competencias. Si no estos trámites podrían desarticularse.

Ab. Jorge Chambers