¿Hasta cuándo toleramos lo mismo de siempre?

Faltan seis meses para que el país nuevamente bote el dinero en elecciones de alcaldes, prefectos, concejales y consejeros. A los candidatos no les cuesta un solo centavo de su bolsillo y están felices tomándose fotos con los ciudadanos, que no saben qué les espera. Ofrecen cosas que saben que no van a poder cumplir y cuando ganan y están en el cargo se vuelven amnésicos y hacen lo contrario. Sin embargo, a nadie se le ocurre cambiar la actual ley de elecciones para poder votar por candidatos que valgan la pena, con preparación de cuarto nivel, docentes universitarios, sin pasado político nefasto ni estar vinculados con contratos actuales con el Estado. Tenemos los mismos candidatos de años anteriores, solo cambian de dignidades; otros que han sido destituidos pretenden nuevamente ser candidatos al cargo que ocuparon; asambleístas, hoy quieren ser alcaldes y algunos aún son cuestionados por anteriores funciones que ocuparon. Otros, habiendo sido prefectos hoy quieren ser alcaldes y viceversa, con serias objeciones de Contraloría y Fiscalía. ¿Hasta cuándo el país tolera lo mismo? Las personas honestas no quieren mancharse al ver tanta porquería con los actuales politiqueros. ¡Cómo se bota el dinero en cosas que no valen la pena, y no lo hay para comprar medicamentos para enfermedades catastróficas y jubilados!; sus familiares afuera de los hospitales públicos reclaman con justa razón pues el afiliado aportó más de 30 años de servicio y no es atendido como merece.

Roberto Flores