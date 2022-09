Terror contra el Estado de derecho

Daquilema, Cacuango, Amaguaña… señalaron el camino. Como organización y en la política, cumplidos 500 años de opresión y esclavitud en el Nuevo Tiempo Andino: Pachakutik. Pero sus líderes fueron cooptados por la corrupción del poder y no tienen un ápice de los mencionados, peor de Atahualpa, Rumiñahui, Quisquís, Calicuchima… Al no funcionar el vandalismo, balas, llamas y terrorismo, la Asamblea quiso botar ilegalmente a Lasso con correístas cabildeando e indígenas amenazando a sus familias para asesinar al endeble Estado de derecho tras 14 años de SSXXI. La Asamblea, en forma ilegal -según el malhadado COIP- e inconstitucionalmente, amnistió a terroristas del golpe de Estado de Octubre Negro 2029 y es corresponsable al dar luz verde a los sediciosos de Junio Negro 2022. Con un gobierno que hizo poco o nada para frenar constitucionalmente tal ilegalidad, lo mismo que la botadura de Llori…, y no acciona el art. 148; y autoridades que apoyan la barbarie y golpe por acción y omisión, líderes silenciados, los ciudadanos vivimos con terror a la delincuencia y el narcotráfico, con leyes ilegales, estamos escondidos en las casas, sin poder marchar pacíficamente, si incluso militares y policías están a merced de los violentos, negocios y empresas son saqueadas y cerradas, se envenena el agua, la prensa es atacada, etc.

Juan Carlos Cobo Rueda