Solución a los problemas delincuenciales incontrolables

El sicariato gana la partida. Aún no hay solución para los problemas que se han vuelto incontrolables para la cúpula policial. No ha podido dar fin a tan alarmantes casos que se ha venido dando, pese a todos los esfuerzos, y a tanta sabiduría policial, empezando con la Penitenciaría del Litoral, que es remesa de toda clase de drogas, armas y diversos implementos que están prohibidos en sus inmediaciones. Lo correcto, comenzando por ella, es demoler totalmente lo edificado sin dejar nada en pie y evacuar a todos los angelitos a otros centros penitenciarios. Esto que no se considere un gasto, hay que dispersarlos, no mantenerlos en conjunto; esto aliviará la situación de todo el país. La sorpresa que se llevarán al escudriñar todo lo ocultado por los angelitos incorregibles. Producto de la complicidad de las autoridades, hasta se han encontrado túneles, bodegas, almacenes y toda clase de áreas infectadas, al resguardo de los mismos reos. Esto es un secreto a voces. Los mismos guías saben mucho; son cómplices y se hacen de la vista gorda. Todos los delincuentes tienen que cumplir su sentencia. Deroguen todas las medidas cautelares; la cárcel no es un hotel cinco estrellas, El delincuente pierde todos sus derechos civiles cuando comete un delito y más cuando reincide. Deben diseñar y hacer estudios para mejorar los recintos carcelarios, con sistemas modernos, seguros y una logística de alta calidad. En muchos casos estos son insalubres. Los guías deben estar en contaste capacitación y no permitirles ninguna comunicación interna; esto es lo que provoca la asociación con los presidiarios.