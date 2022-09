La situación de Solca

Es preocupante por decir lo menos, la situación actual de las personas que están en etapa terminal y con enfermedades catastróficas, y que son atendidas en Solca. Siempre pensé que la situación financiera, económica y sobre todo política del país iba a cambiar para bien, con el cambio de gobierno, de forma radical: entre los dos últimos gobiernos anteriores corruptos e ineptos de izquierda y el actual de derecha, con pasado exitoso en el sector privado, en donde las cosas se hacen de forma diferente: con eficiencia, eficacia y efectividad. El dinero de los excedentes petroleros y el que llegó del FMI nos hacía pensar en cosas positivas, que se iban a hacer: como el pago a prestadores externos que atendieron y atienden a personas en etapa terminal y con enfermedades catastróficas no atendidas en hospitales públicos por falta de medicamentos, equipos modernos y personal especializado, que sí los tienen estos centros de salud. Creí que se iba a resolver de forma definitiva la compra de medicamentos en hospitales públicos y del IESS; sin embargo esto no se termina de resolver. Los noticieros de TV hasta anunciaron que Solca dejaría de atender a pacientes con enfermedades catastróficas y en etapa terminal porque el Estado les debe mucho dinero. Los han estado atendiendo pese a las promesas de pago que aún no se cumplen. Cuánto dinero se ahorraría el Estado si hace una consulta popular pidiendo a sus conciudadanos: 1) Que haya un solo asambleísta por provincia, un solo suplente y un solo asesor. (2) Que se elimine la pensión vitalicia a todos los exgobernantes. (3) Que el dinero que pide el CNE al Estado para realizar elecciones cada 2 años salga de los propios candidatos: si quiere participar, que ponga de su propio dinero. Con solo aplicar estos tres numerales, ¿cuánto dinero se ahorraría el Estado, que serviría para cosas más importantes?

Roberto Flores