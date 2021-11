La situación actual del país

Lo peor que le puede estar pasando a este país, digno de mejor suerte, son las criticas malsanas y perversas de los politiqueros de turno que están en la Asamblea, del partido político del peor presidente que tuvo este país, que por 10 años lideró el más nefasto y corrupto gobierno vivido por los ecuatorianos, con complicidad y encubrimiento del siguiente gobierno por 4 años más, es decir 14 años de desastre absoluto, en donde hubo de todo; y por supuesto, nuevos ricos y millonarios. Hoy la crítica es de aquellos politiqueros que solo sirven para eso y que cuando fueron gobierno no hicieron absolutamente nada; no dan soluciones ni aportan para solucionar la crisis carcelaria, los paros, las huelgas, las paralizaciones. Y ahora el boicoteo que hacen los dirigentes de la transportación haciendo rodar apenas al 50 % de sus buses y su capacidad instalada; el resto, paralizados y parqueados sin beneficio alguno, so pretexto de querer un aumento en la tarifa del pasaje. Estos son algunos de los que reclaman “que el país necesita trabajar”; y los dirigentes sindicales en lugar de dar soluciones concretas, pretenden caotizar más la actual situación con medidas de hecho. Ya se avecina una nueva reunión con el sector indígena pues aún no está solucionado completamente el problema de los precios de los combustibles. Estos señores pretenden hacer nuevas paralizaciones si no los complacen, como ocurrió en octubre del 2019. Sería el colmo que el país esté a expensas de lo que diga el sector indígena.

Roberto Flores