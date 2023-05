Señor Álvarez, alcalde de Guayaquil

Usted tendrá que lidiar con el desastre que le dejó la novia voladora, superior al de la pandemia. Seguro tendrá que encargar a auditores nacionales, aunque sería preferible de otros lares, a fin de que la antedicha ciudadana responda ante la ciudadanía, ante su partido -el Socialismo Cristiano- y ante la justicia por incumplimiento de sus deberes inherentes al cargo que ostentó. No deseamos un socialismo, venga de donde venga, ni del siglo XXI ni de la derecha torcida; ambos producen el mismo efecto: grano y garrote, arroz y fuete, sumisión y pobreza. Ecuador es un país privilegiado, con riquezas naturales y un pueblo trabajador, fuerte e inteligente, que el primer mundo desearía para su exponencial desarrollo y prosperidad, pero es saqueado todos los días por ciudadanos que según dice el CNE triunfaron en las elecciones y aunque no gozan de apoyo popular, siguen en sus cargos hasta terminar su agenda, salvando a aquellos que sí aman a su patria y que son minoría. Un socialista ocupó la presidencia tras la muerte de Jaime Roldós y fue un desastre; sus conocimientos no sirvieron para el desarrollo. Usted, Sr. Álvarez, tiene que igualar a Assad Bucaram al menos y mejor si supera a León Febres-Cordero, quienes amaron a Guayaquil y a la patria. Si logra estar en consonancia con el clamor popular y conseguir legítimamente el apoyo de las clases medias y despojadas tendrá camino libre a Carondelet. Alabo su amor a BSC y al deporte, requisito esencial en el sistema educativo. Los colegios Vicente Rocafuerte y 28 de Mayo fueron semilleros de campeones; esto mantiene a los jóvenes alejados de las drogas. El apoyo del Gobierno central es vital y hay que exigirlo.

Jorge R. Morán Mosquera