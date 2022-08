Seguro médico para concierto

Compré entradas en línea para el evento Comic.con y me cobraron $ 5,97 por un seguro médico para tres personas y $ 3,75 por el servicio de venta en línea de los boletos. ¿Cuándo se ha cobrado por seguro médico para uno de estos eventos? Y peor sin la aceptación del que compra el boleto. Con ese dinero puedo pagar el parqueo del vehículo. ¿Porqué cobran eso ? Además el boleto uno debe ir a retirarlo el día del evento, no se lo puede imprimir o mostrar en la pantalla del celular y entrar. Exigen que muestre cédula y la tarjeta de crédito con que se hizo la compra. No se puede tratar a la gente así, cobrando valores innecesarios y caros.

Ing. Manuel Fierro Salazar