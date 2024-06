Es realmente preocupante la clase política que tiene el Ecuador; el correísmo, el PSC, los indígenas y los de Construye votando SÍ para enjuiciar al presidente Noboa, declararlo loco o inventar cualquier artimaña para crear el caos. Ninguno piensa de verdad en el país. Por supuestas declaraciones a un pasquín norteamericano que es más zurdo que los izquierdistas del partido comunista, ¿cómo podemos creer que Daniel hable mal de Bukele y se alinee con Lula? Solo en la mente de un bobo se puede admitir tanta falacia. Aún no entendemos que para hacer daño no se estudia; solo hay que ser político ecuatoriano y estar en contra de los que están en contra. Les duele a todos que Noboa será el próximo presidente de nuestro país (las encuestas lo dicen: ganaría en primera vuelta) y seguirá combatiendo a la tracalada de sinvergüenzas, narcos y delincuentes que tienen secuestrados a los partidos políticos, los cuales son parte de la corrupción y la debacle del Ecuador. Seguiremos estancados si no cambiamos la forma de hacer política y prepararnos con educación, dando paso a la nueva generación, la de los jóvenes. Los dinosaurios políticos se deben extinguir, solo de esa manera saldremos del estado en que nos dejaron los 10 años de Correa, los cuatro de Moreno y los tres de Lasso. Para muestra, un botón a la camisa, como diría Sandro.

Luis Alberto Peña Pictta