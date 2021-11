Presidente Lasso, con el respeto que usted merece como legitimo presidente de la República por voluntad del pueblo soberano, permítame expresar mi pensamiento respecto al aumento del salario básico. El Estado entrega a los empresarios un pueblo para que sus empresas, con base en ese universo, prosperen se desarrollen y tengan una utilidad justa; sin empresas no hay desarrollo y estas deben ser protegidas por el Estado y auxiliadas en todo lo que competa en forma rápida y eficiente por él, y asimismo el sistema empresarial financiero, pues la mayor parte del dinero que administran pertenece al pueblo. Sin pueblo consumidor no hay empresas, sin fuerza laboral tampoco; sin empresas no hay trabajo y sin trabajo hay delincuencia, socialismo y derecha torcida del siglo 21. Imagine si el salario básico en EE. UU. fuera $ 400 mensuales, ese gran país no existiera. El dinero es una herramienta de desarrollo, hay que saberla usar, no pedirle permiso a nadie para administrarlo como base elemental de desarrollo. Cumpla su palabra con el aumento salarial prometido. Hay tanto que hacer en este país, empiece usted haciendo algo por ese cambio; todo mejorara poco a poco. El Estado debe reformar principalmente, el sistema educativo, de Salud, Judicial, el IESS, el código Laboral. Dura tarea, no solo de usted, de todos, incluyendo a los mejores.

Jorge R. Morán Mosquera