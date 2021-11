No está en las sábanas la calentura

Hay creyentes cristianos que para demostrar humildad se visten de manera demasiado sencilla, con ropas de baja calidad, uniendo a esto su actitud cabizbaja y meditabunda. La Biblia (Eclesiastés 7:16) dice que no debemos ser demasiados legalistas ni exagerados ya que todo exceso es malo; Jesús es el hijo de Dios, sin embargo no creo que se haya vestido inadecuadamente. Cuando lo crucificaron se disputaron sus ropas, lo que demuestra que eran de buena calidad. Su actitud general era agradable y simpática; la humildad la llevaba en su mente y en su corazón y las demostraba en su vida diaria con buen trato, amabilidad y siendo servicial con los demás, no con apariencias religiosas.

Miguel Ulloa Paredes