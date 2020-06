La riqueza está en el corazón

Acumular riquezas y tener placeres efímeros no da sentido a la vida. La disciplina, perseverancia y actitud positiva hacen una fusión con la fe; son los valores para obtener objetivos. Trabajar por amor, no por dinero, no para servirte, sino para servir a los demás. Haz de una crisis tu oportunidad para rodearte de gente positiva, con más experiencia y sabiduría espiritual. Que cada lunes sea un viernes y cada día un fin de semana. La riqueza material no te hará feliz. La vida es corta, de nada vale la riqueza en tus bolsillos si hay pobreza en el cerebro y tienes vacío tu corazón. Siempre practica lo que predicas. Hay quien pretende ser rico y no tiene nada, hay quien parece pobre y lo tiene todo.

Javier Valarezo Serrano