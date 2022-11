Una república perdida en la traducción

El problema que no puedo aceptar: mi amado país es la República del Ecuador y debería traducirse oficialmente en todos los idiomas como ‘The Republic of the Equator’ por su ubicación atravesada por la línea ecuatorial. Este pequeño y hermoso país del norte de Sudamérica -que posee las islas Galápagos, a 1.000 km al oeste del continente, donde Darwin desarrolló la Teoría de la Evolución- es la mismísima Republic of the Equator, cuya capital es Quito, con el golfo de Guayaquil (la ciudad más grande) formado por el río Guayas, el más importante de Sudamérica que no desemboca en el Atlántico. ¿Por qué este país se tradujo como The Republic of Ecuador en lugar de su referencia geográfica natural, the Equator? Es un problema al pronunciar 'Eh-kwu-dohr', verdadero trabalenguas para todo extranjero informado sobre un lugar tan invisible en el mapa mundial. Por ejemplo, el “Sombrero de Panamá” de paja toquilla debería ser un símbolo para The Republic of the Equator, producto típico de nuestra naturaleza y artesanía, pero no lo es. Con la construcción del Canal de Panamá (1914) fue conocido internacionalmente y la gente empezó a llamarlo “Sombrero Panamá” y no “Equator Hat”. Mi república está literalmente perdida en la traducción y privada de su posición y ubicación natural en el mapa, sin identidad nacional y desdibujada por la equívoca definición de la banda geográfica ecuatorial, el cinturón de la Tierra, como una 'línea imaginaria' por quién sabe qué gobierno bananero resbaloso de nuestra histérica historia llena de mitos patrióticos grandilocuentes y golpes militares sangrientos!

Paul Tapia Goya