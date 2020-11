¿Regresar los ojos al campo?

Que Ecuador debía ser un país agroindustrial, escuchaba decir a un viejo político en su verborrea demagógica. Un candidato a presidente dijo que transformaría al Ecuador en eminentemente agrícola, con cero minería. ¿Qué país del mundo dedicado al agro tiene un alto estándar de vida? ¿Los países mas desarrollados del mundo son industriales o agrícolas? ¿Estamos dispuestos a vivir con austeridad personal al dedicarnos exclusivamente a la agricultura? Al que diga que sí, le rogaría que proceda inmediatamente siendo consecuente con su respuesta. Para los que desconocen, EE. UU. es lo que es por su industria, no por sus cosechas de maíz o trigo. Japón luego de la guerra se levantó por sus industrias, no por su campo, y así docenas de ejemplos. El ejemplo contrario existe y es Camboya, con los Khmer Rouge en 1975. No niego que es bonito, lírico, romántico y seductor de masas decir que las industrias están acabando el mundo, que en el campo está la seguridad alimentaria y el futuro del país (aunque Japón come muchísimo mejor que nosotros), pero la historia y evolución del mundo me dicen que no es así, que mientras sigamos obcecados en no desarrollarnos tecnológica, industrialmente, seguiremos siendo simplemente un país subdesarrollado, dependiente de la cada vez mayor cantidad de países industrializados.

David Ricaurte V.