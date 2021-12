Reencuentro de estudiantes tras 50 años

El domingo 12 de diciembre, a las cuatro de la tarde, fue el gran encuentro a los 50 años de estar en las aulas de la escuela Miguel Valverde, ubicada en la calle del mismo nombre, en la ciudadela del Seguro Social. Eran 30 estudiantes y ahora se encontraron 15, el resto están fuera del país y en otras provincias. En la reunión comenzaron a recordar las anécdotas y enseñanzas de los maestros con el ‘sicólogo antiguo’, el látigo’. Gracias a esos maestros la mayor parte son profesionales en diferentes ramas. Unos exponían en la Hora Social, que se realizaba los días viernes en la tarde. Así aprendí a hablar en público en el aula, guiado por la profesora. Otro exponía que le gustaba cantar y ahora es artista del canto. Otro actuaba y ahora es artista etc. Gracias a sus maestros ahora son ciudadanos de bien y más que todo respetuosos de todas las personas, no como en la actualidad. Hoy los estudiantes no respetan ni a su padres, peor a los maestros. Por eso cuando terminan su segunda enseñanza, fracasan en la universidad y por ende son malos profesionales, que ahora se refugian en el magisterio sin tener vocación para ello.

Gualberto Arias Bonilla