Quince años sin ninguna dirección a los jóvenes ecuatorianos

Tenemos que profundizar en el problema socioeconómico de nuestra juventud: 10 años de correato, 4 de morenismo y uno del actual gobierno, que nos mintió, porque no ha cumplido lo que ofreció en campaña, como eliminar los 10 gramos de droga, que sigue en vigencia. Lo mismo para ingresar a la universidad, está peor que antes cuando miles de estudiantes se quedaron sin ir. Y que iba a eliminar la Senescyt, pero sigue en vigencia. No hay trabajo para los que egresan de las universidades y con ello, por desesperación para poder vivir, escogen el camino equivocado. En lo educativo, el actual gobierno ofreció modificar la educación; es otra mentira. Se esperaba que cambie todo pero designó ministra de Educación a una correísta. Se tiene que modificar la ley de la niñez para que el profesora tenga autoridad en el establecimiento educativo y mande sobre los estudiantes. Se debe regresar las materias Moral y Cívica, Lugar Natal, Historia de Límites; con ello levantamos la moral y civismo del estudiante que actualmente no existe. Los nombramientos del magisterio deben regresar a cada establecimiento educativo, y también las matrículas; que los cobros del bar se queden en cada establecimiento educativo para las necesidades del local escolar, desde este nuevo año lectivo. Señor presidente salve a la niñez y juventud ecuatorianas.

Gualberto Arias Bonilla