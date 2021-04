Solo nos queda felicitar al presidente electo de Ecuador

Los resultados de las últimas elecciones tienen importancia trascendente: tras 14 años el pueblo comienza a reaccionar al depositar su voto, a recapacitar sobre las realidades que vive y sufre, pese a que previamente haya tenido pensamiento distinto, ya sea por dádivas recibidas u ofrecimientos incumplidos. Concluyó la segunda vuelta electoral, con una de las campañas más perturbadoras de las últimas décadas, y aunque crispó los ánimos de seguidores de ambos bandos, las elecciones transcurrieron sin incidentes. El Sr. Guillermo Lasso fue a quien el pueblo escogió clara y transparentemente, un nuevo presidente para que rija los destinos de la patria y es deber de ciudadanos, miembros de partidos políticos y organizaciones sociales y gremiales respaldarlo. Le viene una ardua tarea en reducción de gasto público y déficit fiscal, mejorar el sistema de educación y de salud, generar fuentes de empleo con salario digno, combatir la corrupción enquistada, la inseguridad ciudadana, entre otros graves problemas. Existe gran optimismo en el ambiente y los nuevos gobernantes deben sacar provecho de este capital político para que los electores no vuelvan a sentirse defraudados, pues las expectativas hoy son más grandes que hace cuatro años; hubo un amplio sector de la sociedad no conforme en nada con la administración que concluye. Deben quedar atrás los resentimientos; lo primordial es construir el futuro. No nos queda más que felicitar al Sr. Lasso, a su equipo ganador, augurarle éxito en el ejercicio de sus funciones y felicitarnos a nosotros mismos. Nuevamente hemos sido ejemplo en el mundo; pese a las marcadas diferencias, concluimos el proceso democrático en paz y se aceptaron los resultados. Es urgente que el presidente electo se conduela de los más necesitados y se digne ayudar a construir una nación donde todos tengamos acceso a una mejor calidad de vida. ¡El pueblo se pronunció por un saludable cambio de rumbo, por la libertad, la democracia y la justicia social!

Eco. Mario Vargas Ochoa