Protestas en 2020 por el film Lo que el viento se llevó (1939)

Con el COVID-19 se vieron afectados muchos negocios; entre ellos los cines y teatros. El entretenimiento se adaptó a lo digital. Hoy contamos con varias plataformas de ‘streaming’ que ofrecen series o películas, pero hace poco hubo un caso particular con HBO MAX, que retiró de su catálogo la película Lo que el viento se llevó, estrenada en 1939, protagonizada por Clark Gable y Vivien Leigh, y ganadora de varios premios Oscar. ¿Cuál es el problema de la película? El tener tintes racistas. Pero no se puede comparar 1939 con 2020, son diferentes contextos. La película estuvo en ese catálogo por ser un clásico del cine y seguirá formando parte de su historia. Los tiempos han cambiado, mas decir que el racismo ya no existe es una gran mentira; hay personas que van por la calle y se asustan cuando alguien con otro tono de piel se acerca. La película volverá al catálogo con una explicación de su contexto.

Carlos Cordovez de la Gasca