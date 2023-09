Prohibido olvidar

Uno de los candidatos a la presidencia persigue el puesto con ansia desenfrenada. Urgente, necesita santificar a una gavilla de milagreros de su movimiento político que están a punto de caer al infierno. La cantidad de prodigios realizados por estos angelitos de corazones ardientes, mentes lúcidas y uña larga, no ha sido poca. Enumeraremos algunos. Sector petrolero: refinería Esmeraldas, precio inicial $ 920 millones, precio final 2200 millones, sobreprecio 130 %; poliducto Pascuales-Cuenca, sobreprecio 42 %, deficiente planificación, contratación y construcción; planta de gas natural Bajo-Alto, sobreprecio 54 %, sin estudio de suelos; refinería del Pacífico, botados $ 1.500 millones. Sector eléctrico: central Coca Codo Sinclair, sobreprecio 200 %, ubicación inadecuada, mala calidad, construcción sin diseño, no tiene recepción definitiva, soborno declarado $ 76 millones; hidroeléctrica Manduriacu, problemas de planificación, sobreprecio 92 %; hidroeléctrica Toachi-Pilatón, sobreprecio 200 %, construcción 13 años por el constante cambio de contratistas provocado por el narcisismo de un señor. Educación, muchos establecimientos del milenio abandonados, otros en uso, todos con sobreprecio y no recibidos por problemas técnicos y legales, igual con hospitales en salud. Son obras ejecutadas entre 2009 y 2017, todas de dudosa calidad y exagerado sobreprecio. No es casual, fue fríamente calculado, de entrada, modificaron el incremento legal del monto del contrato de 35 % antes a 70 % en Losncp de 2008 y, así les quedó corto.

Marco A. Zurita Ríos