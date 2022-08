Profunda gratitud

Hace un año, aproximadamente, fui diagnosticado de cáncer, con metástasis ósea y ganglionar. Durante este tiempo he acudido al Hospital del Seguro, y al Hospital de Solca. Las atenciones médicas y las terapias, los exámenes realizados y los medicamentos recetados han sido excelentes. Y también he podido constatar acerca del trato a las personas que padecen de esta enfermedad. Los he visto sentados, esperando sus turnos, y siendo atendidos con mucho profesionalismo y dedicación por parte del personal que trabaja en estos centros asistenciales. Próximo a cumplir un año del diagnóstico de cáncer, quiero aprovechar para agradecer profundamente a quienes me han ayudado a llevar con serenidad esta enfermedad, y a todos los profesionales de los hospitales de Solca y del Seguro, por sus servicios.

En cualquier área que me ha tocado estar, me he sentido muy bien atendido. Excelente trato para conmigo y para con mi esposa, que es quien realiza todos los trámites; motor insustituible que me anima y alegra mi vida.

Mario Monteverde Rodríguez