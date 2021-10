El problema social

Bienvenida sea toda acción contra el crimen. Las principales causas de la delincuencia son la pobreza, desigualdad y falta de oportunidades. También es cierto que no existen soluciones mágicas para problemas complejos. Las medidas parche, como aumentar penas o militarizar ciudades son un placebo: causan sensación de seguridad en la ciudadanía pero no solucionan el problema. Desgraciadamente, los males de la sociedad ecuatoriana están arraigados en nuestra cultura. Si no dejamos de idealizar el dinero fácil, si asaltamos un camión de productos cuando se accidenta, si compramos cosas robadas, no habrá operativo que nos salve. Lo peor de la situación que vivimos es que con cada muerte y cada robo, políticos y fanáticos aprovechan el dolor generado para hacer campaña, como si no fuesen responsables directos del caos actual. Y no se sigue hablando de décadas o políticos en exilio porque no lo podamos superar, sino porque ellos no nos pueden superar y siguen causando problemas. Respeto a los que piensan que la solución es armarse. Personalmente no me veo cargando tal responsabilidad en mis manos. Decir que debemos portar armas es fácil, decirlo nada más. Las autoridades deben conectarse con la realidad. ¡Son ellos los llamados a buscar mecanismos, no enviarnos a una guerra en la calle!

En definitiva: no necesitamos más jueces y fiscales, necesitamos mejores jueces y mejores fiscales.

No necesitamos más leyes, necesitamos mejores leyes.

No necesitamos más instituciones, necesitamos mejores instituciones y que estas funcionen.

El problema es calidad, no cantidad. ¡Necesitamos urgente educación!

Ab. Juan Francisco Yépez Tamayo