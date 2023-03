Prensa, diario Desde mi Trinchera, 5F y SSXXI

La pandemia puso contra la pared a muchísimos negocios y empresas y la prensa no estuvo exenta. Con Moreno y Lasso hubo respeto a ella y a la opinión ciudadana. ¿Los organismos de control cambiaron de nombre y estarían listos para la vigilancia del SSXXI? Gracias a miembros de la CC no se volvió a la censura del poder con la LOC, que como espada de Damocles se cierne con el fraude 5F con valientes miembros del CNE denunciando. ¿Proceso nulo y fraude enésimo que el pueblo aguanta, sin reclamo por la pérdida de la patria y más terribles cosas que vendrán? ¿Cynthia (y otros) ganarían según ‘exit poll’ y no pudo reclamar por sus desatinos públicos? ¿Aquiles recibirá a las huestes de Iza? ¿Pabón y Pabel recibirán a Iza en Quito? Es lamentable el cierre del diario digital Desde mi Trinchera, de Guayaquil. El cierre de un medio por la libertad, la democracia y el Estado de derecho, pequeño o grande, es un retroceso para la sociedad y el país. C. Sánchez. B: “El fraude y la impunidad (O. Electoral P. y la Justicia secuestrados y corruptos) son la causa de la crisis en Bolivia (y gobiernos del SSXXI)”. En Nicaragua hace rato Ortega encarcela y deporta a políticos, periodistas y sacerdotes (con silencio papal), confisca diario La Prensa y destierra a 222 presos políticos a EE. UU. que facilitó el transporte.

Juan Carlos Cobo Rueda