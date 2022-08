Pilas con los efectos de apuestas mortales en las mascotas

Ayer sábado 06-08-2022, a las 21h00, mientras entregaba botellas plásticas a un señor chambero conocido, vi a cuatro jóvenes adolescentes pasar por el parque ubicado frente a mi hogar e intentar lanzar dos botellas vacías de vodka a un perro que estaba dentro del parque, cuyo dueño acostumbra a esconderse bajo la resbaladera para chatear y no ser visto por su esposa. Al ver su intención les grité que no lo hicieran pero lanzaron las botellas a la calle y corrieron, riéndose a mandíbula batiente. El señor chambero me indicó que estos chicos pasean por las ciudadelas del sur lanzando botellas de vidrios a cualquier mascota que vean; es una apuesta de quién hiere primero al animal, y que cuando los vidrios caen sobre las mascotas, en especial los gatos, estos al tratar de limpiarse, inconscientemente ingieren pedazos de vidrios y mueren desangrados sin que sus dueños sepan las razones. Inmediatamente salí a recoger los vidrios de la calle para evitar que niños del sector o mascotas con o sin dueño se lastime al pasar. Vivo en zona residencial donde la Policía ronda pero no pregunta lo que sucede; no es común que a esa hora un residente del sector barra la calle, todo tiene su razón. Una distracción no significa tener el derecho de destruir las vidas de quienes no tienen voz propia.

Ec. Marysol del Castillo