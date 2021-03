A lo largo de mis ocho décadas... por cumplir, he leído y escuchado a través de los diarios y canales de televisión a infinidad de periodistas, que tienen en la palabra, tanto escrita como hablada, su tendón de Aquiles. No los nombro, so pena de omitir algún nombre, que dada su importancia me causaría desazón por el olvido involuntario.

Para mí es un deleite, cuando abro las aladas páginas del Expreso, prestigioso diario, que cual cóndor vuela airoso por todo el Ecuador; pero que sí tiene voz; su lenguaje es la palabra escrita convertida en noticia.

Sus periodistas son ejemplares..., pero creo que Roberto Aguilar es la antorcha que marca la diferencia. Escribe artículos tan contundentes, que traspasan los límites de lo inigualable y de repente, como una “ópera prima”, lanza acotaciones que cortan la respiración.

Es sencillamente genial; tiene la agudeza del águila, la bravura del león y la espontaneidad de un niño que dice la verdad sin temor a ser juzgado.

Incisivo como un bisturí, llega a los intersticios de la investigación con frontal sabiduría, evadiendo las ramas para llegar al tronco, al que lo analiza y desmenuza con sus certeras palabras de elocuencia.

Hace unas analogías de infarto, con respeto absoluto, o con marcada irreverencia si el caso lo amerita.

Me faltan vocablos para describir su grandeza periodística, a la que baña con tinta de mil colores, para resaltar la verdad; que la desnuda sin rodeo, con tal de que sea respetada y no mancillada. Cautiva al lector..., pero también es inflexible al develar todo lo que atenta contra la moral; el símil es su figura preferida y la utiliza con tanta gracia, que hasta el idioma castellano se recrea con sus ocurrencias.

¡Felicitaciones Diario Expreso... por tener periodistas que alumbran y guían la mente de los lectores!

Myrna Jurado de Cobo