Pensemos con mente empresarial: venta es venta

Necesitaba adquirir otro artículo del que compré en ocasión anterior y fui al almacén donde lo adquirí en primera instancia. Al no encontrarlo en percha, solicité a la vendedora revisar la existencia del mismo en las sucursales que tienen y su respuesta fue: no creo que tengan otros. Su contestación no me convenció, dado que no todas las sucursales tienen igual ritmo de ventas, por lo que me dirigí al área de Servicio al cliente. Ahí pedí que revisen mi registro o histórico de compras para conocer el código de la mercadería requerida y facilitar su ubicación en las otras sucursales. Me indicaron que solo registran los datos de clientes con tarjeta de crédito de dicho almacén. Mi compra, al ser realizada con tarjeta de crédito bancaria, no tenía esperanza de encontrarla, así que opté por cotizar en otros almacenes de productos similares pero no de la misma cadena y compré tres unidades del producto. En conclusión fui protagonista de una venta que se escapó de las manos. Todos deseamos la reactivación económica pero si la predisposición pesimista de los colaboradores y la limitación tecnológica obstruyen de manera directa el concretar la venta, todo terminará en deseo. Toda persona que compra es cliente y merece ser asistido cuando necesita adquirir algo, tenga o no tarjeta de crédito del almacén.

Ec. Marysol del Castillo