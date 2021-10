Peligro de infección fatal

En el video titulado “A closer look at the chemical abortion” (Una mirada más de cerca al aborto químico), Donna Harrison, directora ejecutiva de la Asociación Americana de Obstetras y Ginecólogos Provida, explica el proceso del aborto químico. En él dijo que la mujer toma dos fármacos o drogas: “La primera droga es la mifepristona, para bloquear los efectos de la progesterona en su cuerpo. Esta droga bloquea la capacidad de su vientre para alimentar y nutrir al ser humano. Una segunda droga se administra más tarde y es misoprostol. También se la conoce como cytotec, y hace que el útero de la mujer se contraiga y expulse al ser humano”. La experta se refirió luego a una investigación en Finlandia que estudió a 42 mil mujeres que se practicaron abortos. “Estas pacientes tuvieron hemorragias, tejido retenido y estas son solo las complicaciones inmediatas, sin tomar en cuenta las complicaciones a largo plazo”. La doctora explicó que una de las “complicaciones más graves es una infección mortal llamada infección por clostridium sordellii, que suele encontrarse en el suelo”. Normalmente las personas están expuestas a esta, “pero cuando el sistema inmunológico está suprimido como lo está con la mifepristona y el misoprostol, las mujeres no pueden luchar contra esa infección y eso puede llevar rápidamente a una infección fatal”.