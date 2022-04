Fin de la patria con el totalitarismo, golpismo incendiario y más

Estado de derecho y seguridad jurídica inexistentes. La no-Justicia, no-Legislativo, no-CNE, no-Cpccs, no-Ejecutivo y no-CC sirven a Correa y el NOM-CT. Por tuit ordenó el paso de Lasso y no Yaku. Fórmula de dictadores caribeños; sus aliados, la delincuencia y narcotráfico. Varios generales dados de baja por decir no al totalitarismo, por defender en derecho a su institución. Es lamentable que no lean la Constitución, se deben al país, "no a una persona y políticos que destruyen el Estado de derecho y saquean con total impunidad y violencia". No demandaron a quienes los vejaron, desarmaron, secuestraron y atacaron cuarteles en 2019; don Naza Colegios y universidades adoctrinados, la Salesiana y la Católica fueron refugio de golpistas incendiarios y desde el púlpito se atacó a la prensa. Lasso defendió a Arauz caso Fiscalía de Colombia, tiene ministros correístas y F. Jiménez analizó indulto a Correa; fuera A. Vela por querer la muerte cruzada; el no-Ejecutivo y la no-Justicia dejan libre a Glas, Celi a casa... FF.AA. deben salvar al país. Si violan la Constitución y las leyes, ¿la autoridad se vuelve incompetente e ilegítima? El pueblo civil, militar y policial es violentado por la delincuencia en calles, cárceles y el poder, como en Cubazuela. J. Montalvo: "Si los que te gobiernan dejan de ser gobernantes, se convierten en verdugos, te chupan la sangre y te ofenden y mancillan, la revolución - por la Patria, la libertad, democracia, Estado de derecho y la Justicia - es un derecho de los tuyos, ejércelo".

Juan Carlos Cobo Rueda