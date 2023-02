Palabras, palabras, palabras

Se sabe que no caben diálogos entre políticas antagónicas, por ello son infructuosos los resultados entre la Conaie, Feine y Fenocin, fuerzas políticamente dispares con la política de estos últimos gobiernos. Lo aceptable entre contradictorios son conversaciones con resoluciones inmediatas para firmar acuerdos, pactos y compromisos debidamente garantizados por organismos internacionales de completa idoneidad y solvencia para su fiel cumplimiento. Estas conclusiones vienen a la anunciada próxima reunión de organizaciones indígenas, a fin de realizar un balance sobre el incumplimiento de 218 puntos en los que dicen que no ha existido avance, lo que deviene en estancamiento de las soluciones. La dilatación de los plazos la mayoría de las veces conduce al agravamiento de las situaciones y ahora las organizaciones indígenas plantean nuevos o actualizan reclamos. No aceptan el recuento de actas de escrutinio de las ocho preguntas de la consulta que el Gobierno exige al CNE. La Fenocin pide la renuncia del mandatario y activar lo que norma el art. 148 de la Constitución en su Capítulo tercero. Función Ejecutiva. Sección primera. Organización y funciones, que dice: “La presidenta o presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio... En un plazo máximo de siete días después de la publicación del decreto de disolución, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Este mandato constitucional se lo conoce en el argot político como muerte cruzada. No podemos desconocer que el Gobierno en temas sociales camina lento y en ocasiones ni les presta atención, por lo cual estos crecen y se agravan. Bien haría en incluir como prioridades en su agenda de gobernabilidad la inversión social para fomentar el trabajo adecuado y el pago al IESS, en una cantidad estimable de no menos de $. 1.000’000.000. El dinero existe en las arcas fiscales, lo que falta es una Función Ejecutiva que actué con rostro humano y vele por los agudos problemas del país.

Es un enigma para la ciudadanía la indefinición en momentos en que debe primar la responsabilidad social. Al cundir la incertidumbre el pueblo atónito se pregunta: ¿por qué no implementan soluciones a favor de la gran masa poblacional?

César A. Jijón Sánchez