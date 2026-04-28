Virginia Limongi y Cezar Augusto: disputa por pensiones escala a lo legal

Publicado por Ingrid Balseca Creado: Actualizado:

La presentadora Virginia Limongi se reunió con su equipo legal. Consultada por EXPRESIONES sobre las razones, explicó que la decisión responde “a la falta de cumplimiento en las responsabilidades por parte del padre de su hija (Cezar Augusto). Es todo un año de deuda por pensiones alimenticias”.

En una entrevista publicada en marzo por este suplemento, el modelo negó tener obligaciones pendientes. “Nunca he dejado de pagar su manutención”, aseguró.

También señaló que, por el bienestar de su hija, debe existir una buena relación entre ambos.

“Virginia María es lo más importante para los dos”, indicó, y añadió que “se conoce a la mujer después de que te separas”.

La historia de amor

En 2025 se hizo pública la separación definitiva de la pareja, tras varios episodios de crisis. Se conocieron en un bar en Filipinas, y su relación no comenzó como un amor a primera vista debido a sus personalidades opuestas: la exreina de belleza, extrovertida: el brasileño, reservado.

Luego de la ruptura, surgieron versiones de una supuesta infidelidad por parte del ganador de Soy el mejor. A ella se la ha vinculado sentimentalmente con Daniel Reinoso.

Después de MasterChef Celebrity, ella tiene nuevos proyectos, relacionados con la moda. Mientras que él está dedicado al modelaje y a impartir clases de portugués por internet.