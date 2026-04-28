Publicado por Alejandro Puga Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Combate regresó el 27 de abril en RTS a las 19:00 con nuevo formato y capitanes





Primer programa incluyó pruebas físicas y terminó empatado entre equipos





Temporada “Máxima revancha” suma puntos por series hasta final en diciembre

Combate ya es un ícono en la pantalla nacional. El programa regresó la noche del lunes 27 de abril con una nueva temporada bajo el concepto ‘Máxima revancha’. El regreso del concurso a RTS llega con un nuevo formato y estructura que hizo emocionar a todos sus fanáticos y concursantes.

¿Cómo es la nueva temporada de Combate?

En esta temporada repiten la conducción Carlos José Matamoros y Emiliana Valdez quien, además, atraviesa su cuarto mes de embarazo, elemento que también forma parte de esta nueva etapa del programa. Ella lució estupendacon un traje rojo burdeo en el que dejó al descubierto su vientre.

Uno de los cambios centrales es la eliminación de los directores técnicos. En su lugar, el liderazgo recae en capitanes de equipo: Doménica Martínez en el equipo Naranja, y Rafael Valdez en el equipo Azul. Esta decisión redefine la dinámica interna del reality y traslada el control estratégico a los propios competidores.

Reunión de producción previo al estreno.Gerardo Menoscal//EXPRESO

El estreno mostró una mezcla de participantes nuevos y rostros conocidos. Entre las incorporaciones destacan perfiles vinculados al deporte, la comunicación y el entrenamiento físico. La selección se llevó a cabo mediante un casting digital con énfasis en TikTok, con entre 800 y 900 aspirantes.

En esta primera emisión se apostó por pruebas físicas de alto nivel. El juego inicial, Escalera al cielo, planteó un recorrido en una estructura metálica de más de nueve metros de altura. Luego, el ‘túnel empinado’ combinó fuerza y coordinación mediante un circuito con desplazamientos y tramos aéreos.

El encuentro concluyó con empate: cuatro puntos para el equipo Naranja y cuatro para el Azul. Este resultado marca el inicio de una nueva entrega que introduce un sistema de competencias por series, en el que los equipos acumulan resultados hacia una final prevista para diciembre.

Vale recordar que este 2026 se cumplen 15 años al aire. Este formato se exportó a varios países donde se replicó el éxito, como en Perú o Guatemala.