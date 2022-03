Pactos contra natura

Los pactos nefastos que atentan en contra de la honestidad son aquellos que realizan los politiqueros. Y vale aclarar que no son de sellos políticos, porque la política es el arte y la ciencia de gobernar con dignidad, por consiguiente no podemos pensar que un acto nefasto, con malas intenciones, como es el caso que está ocurriendo en el Congreso, en donde se unen el agua y el aceite para lograr sus fines protervos, un acuerdo entre los correístas (UNES), socialcristianos (Nebot) y un supuesto grupo de Pachakutik (Leonidas Iza) que se hacen denominar rebeldes. Ellos, defendiendo lo indefendible, han formado una mayoría para otorgar indulto para aquellos que han atentado en contra de los derechos del país de diversas formas. También intentan tumbar a todas las autoridades, comenzando con la presidenta de la Asamblea, y eso el país no lo va a permitir. Los pactos suelen darse con la finalidad de consolidar gobiernos, en los diversos ámbitos: municipal, regional o estatal. Los pactos que se establecen con anterioridad a las elecciones son los denominados pactos preelectorales; y los que se realizan tras las elecciones se denominan pactos poselectorales. Los gobiernos que ejercen sin mayoría absoluta suelen tener que recurrir a los pactos puntuales, con otras formaciones políticas.

Ricardo Ordóñez