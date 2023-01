La oligarquía zurda acaba con la democracia con total impunidad

La cúpula, partido y allegados saquean los países y se vuelven ricos sin trabajar. Correa dio un golpe de Estado con los diputados de los manteles y el CNE, impuso a los Podemos españoles y una Constitución totalitaria, mutilada antes de ver la luz. Se tomó la Justicia (Correa-Moreno-Glas), con fraude a Lasso-Páez (es decir, al Ecuador). En Argentina, A. Fernández desconoce el fallo de la Corte Suprema. Desde 2019 violentos golpes del FSP, Maduro y líderes de cada país en Chile, Colombia, Perú, Ecuador, con total impunidad, luz verde para otros como el de 2022. Con sus asambleístas golpistas en México, sumando mal los votos y con amenazas violentas con ilegal art. 130: nadie está preso. Igual ocurre con sus actos de corrupción. Lula, con sinnúmero de juicios, ya es presidente. ¿Y en Bolivia apresan a L. F. Camacho por golpe de Estado? “Si ilegalmente Evo se reeligió con fraude”. ¿J. Añez y generales encarcelados por golpe de Estado? C. Sánchez B.: “El fraude y la impunidad en Bolivia son la razón de la crisis”. Y los zurdos en América sin sentencia por violar las leyes, la Constitución, dar golpes de Estado desde el poder e incendia y destruir todo, por acabar con la democracia y las libertades; no devuelven lo robado, desaparecen opositores, etc. A L. F. Camacho, para empezar, 4 meses en cárcel de máxima seguridad. D. Boluarte exclama: “Hay que salvar la democracia”. Miles de peruanos en la “Marcha por la paz, terrorismo nunca más”. ¿Y los camaradas exigen justicia por los muertos sin responder por sus destrozos? ¿Contra autoridades, militares y policías que defienden al país de su violencia criminal?

Juan Carlos Cobo Rueda